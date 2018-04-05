В Афганистане жуткая трагедия: расстреляны дети-Коран-хафизы

В понедельник в Афганистане произошло кровавое событие. В провинции Кундуз собрались порядка 200 людей, преимущественно это были дети. Молодые люди и дети выучили Коран наизусть и собрались на праздничное мероприятие по этому поводу.

По словам очевидцев, неожиданно медресе стали обстреливать прилетевшие военные вертолеты. В результате атаки расстрелянными оказались не меньше 80 человек, большинство из них дети. Кроме того, пострадавшие с различной степенью тяжести находятся в больницах, состояние некоторых врачи оценивают как критическое.

Удар был нанесен Военно-воздушными силами Афганистана при поддержке США. Руководство ВВС Афганистана заявляет, что целью атаки было командование запрещенного в России движения «Талибан», которое якобы в тот момент находилось на мероприятии.

В социальных сетях распространяются много фотографий маленьких и юных Коран-Хафизов, которые стали по воле Аллаха шахидами.

Одна из матерей, потерявших в тот день двух сыновей рассказывает: «Мои два сына выучили книгу Аллаха наизусть, и пришёл день награждения и долгожданной церемонии повязывания чалмы. В тот день они принесли два венка цветов, чтобы надеть их после возвращения с торжества до асра. Я ждала их, держа цветы! Они опаздывали. Внезапно поднялись крики и шум, которые заполнили небо района. Пришёл их отец, который нёс тела сыновей и, зайдя в дом, он сказал мне: «Наши сыновья выучили книгу Аллаха наизусть и сразу после этого ушли на встречу с ней…»