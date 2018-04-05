Около 400 иудейских фанатиков исполнили свои обряды в Аль-Аксе

Вчера около 400 сионистских экстремистов напали на мечеть Аль-Акса. Об этом передает турецкий информационный портал TRT.

Согласно информации Управления исламскими фондами Иерусалима, общее число агрессивных сионистов было 381 человек. Управление сообщает, что экстремисты прошли через ворота Муграби в сопровождении израильских полицейских и напали на мечеть.

Евреи, вошедшие на территорию мечети в пятый день еврейского праздника Песах, провели близ ворот Баб аль-Рахма обряды.

Число еврейских фанатов, устроивших на этой неделе нападения на Мечеть Аль-Аксу, превысило 1200.

В дни, когда отмечается Песах, сионисты часто призывают верующих совершать налеты на «Храмовую гору».