Их нравы

Около 400 иудейских фанатиков исполнили свои обряды в Аль-Аксе

5 апреля в 18:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

Вчера около 400 сионистских экстремистов напали на мечеть Аль-Акса. Об этом передает турецкий информационный портал TRT. 

Согласно информации Управления исламскими фондами Иерусалима, общее число агрессивных сионистов было 381 человек. Управление сообщает, что  экстремисты прошли через ворота Муграби в сопровождении израильских полицейских и напали на мечеть. 

Евреи, вошедшие на территорию мечети в пятый день еврейского праздника Песах, провели близ ворот Баб аль-Рахма обряды.

Число еврейских фанатов, устроивших на этой неделе нападения на Мечеть Аль-Аксу, превысило 1200.

В дни, когда отмечается Песах, сионисты часто призывают верующих совершать налеты на «Храмовую гору». 

Автор: Нуруль Иман
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