Среда обитания

Война в Сирии: Асад применил запрещенное оружие более 200 раз

5 апреля в 16:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

На фоне первой годовщины трагедии в  сирийском городе Хан-Шейхуне, правозащитники подготовили доклад о применении асадитским режимом химического оружия за  период войны.

По данным Сирийской правозащитной сети (SNHR), режим за годы конфликта в Сирии применил химическое оружие 214 раз.

После того, как ВВС асадитского режима 4 апреля 2017 года сбросили бомбы с хлористым газом в окрестностях Хан-Шейхуна на юге Идлиба, силы режима применили химическое оружие в разных регионах страны 11 раз, сообщают правозащитники.  

За весь период войны Асад нанес 99 авиаударов с применением хлористого газа по Дамаску и его окрестностям, 45 - по Идлибу, 29 - Хаме, 27 - Алеппо, семь - Хомсу, четыре - Дераа и три - по Дэйр-эз-Зору, говорится в отчете. 

Автор: Нуруль Иман
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