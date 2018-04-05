Война в Сирии: Асад применил запрещенное оружие более 200 раз

На фоне первой годовщины трагедии в сирийском городе Хан-Шейхуне, правозащитники подготовили доклад о применении асадитским режимом химического оружия за период войны.

По данным Сирийской правозащитной сети (SNHR), режим за годы конфликта в Сирии применил химическое оружие 214 раз.

После того, как ВВС асадитского режима 4 апреля 2017 года сбросили бомбы с хлористым газом в окрестностях Хан-Шейхуна на юге Идлиба, силы режима применили химическое оружие в разных регионах страны 11 раз, сообщают правозащитники.

За весь период войны Асад нанес 99 авиаударов с применением хлористого газа по Дамаску и его окрестностям, 45 - по Идлибу, 29 - Хаме, 27 - Алеппо, семь - Хомсу, четыре - Дераа и три - по Дэйр-эз-Зору, говорится в отчете.