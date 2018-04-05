Еще один сын Каддафи вышел из тюрьмы

В Ливии освободили из тюрьмы одного из сыновей мертвого главы страны Муаммара Каддафи – Саади Каддафи. Его обвиняли в убийстве футболиста перед волнениями в Ливии в 2011 году. Саади Каддафи экстрадировали из Нигера в Ливию в 2014 году.

Он был признан невиновным в убийстве, обманах, угрозах, порабощении и диффамации бывшего игрока Башира Раяни.

Однако, он был оштрафован на 500 ливийских динаров (377 долларов США) и получил один год тюремного заключения за выпивку и хранение алкоголя в 2006 году.

Саади Каддафи во время правления его отца был футболистом в Ливии и Италии, а также был командующим спецподразделениями. На данный момент он по-прежнему проходит по нескольким делам, связанным с волнениями в 2011 года в Ливии.