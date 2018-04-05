Клин клином вышибают: в странах Магриба английский язык используют, чтобы вытеснить «колониальный» французский

Тунисские активисты начали кампанию, требующую отказаться от французского языка в качестве второго в стране и заменить его английским языком.

Активисты запустили в соцсетях хэштег #NotoFrenchyestoEnglish («Нет французскому, да английскому»), и заявляют, что английский язык более широко используется в науке, технологическом развитии и исследованиях. Кампания была начата в Марокко еще в марте, и вот сейчас добралась до Туниса.

Бывший министр образования Туниса Неджи Джаллул ранее заявлял, что хочет добавить английский, а также португальский и китайский языки в качестве предметов на третьем курсе начальной школы, не отказываясь при этом от французского языка. На пресс-конференции в 2016 году он пояснил, что его целью является поддержка арабского, французского и английского языков.

Джаллул этого не сделал, и поэтому началась новая массовая кампания. В рамках компании было распространено видео, на котором молодая девушка призывает к включению английского языка в систему государственных школ до 15 лет.

Алжирские пользователи Twitter присоединились к кампании, подчеркнув необходимость придавать большее значение английскому языку в их школьной системе, как способу борьбы с остатками французского колониализма.

Это не первый раз, когда алжирцы начинают такие кампании в социальных сетях. В июле 2017 года значительное число активистов потребовало, чтобы все официальные документы в стране публиковались на арабском языке.

Произошло это после того, как совет директоров Algiers Post объявил, что он решил отказаться от французского языка во всех официальных документах.

Согласно исследованию, проведенному Обсерваторией французского языка в 2010 году, Алжир является третьей по величине франкоязычной страной в мире после Франции и Конго, а его столица, город Алжир, является вторым франкофонным городом мира после Парижа.

Что касается английского языка, то согласно исследованиям Тунис занимает 56-е место в мире (и 1-е среди арабских стран) по владению английским языком среди не-англоязычных стран, опережая ОАЭ (57-е место), Марокко (60), Иорданию (63), Египет (66) и Саудовскую Аравию (72). Алжир же занимает 76-е место.

Напомним, что доминирование французского языка в бывших колониях Франции является важнейшим элементом французской неоколониальной политики в Африке, известной как Françafrique. Увы, странам Северной Африки сегодня не хватит одного лишь арабского языка, чтобы противостоять этому влиянию. Неизбежно возникает необходимость в изучении второго, уже западного, языка, который станет ключом к современным науке и образованию. Английский в этом случае подходит идеально.