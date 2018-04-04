Йемен: с холерой распространяется и дифтерия

В Йемене наряду с распространением страшной болезни – холера, имеются смертельные случаи после заболевания дифтерией. Так, по данным Всемирной организации здравоохранения, с октября прошлого года жертвами дифтерии в стране стали 84 человека.

В 20 из 23 провинций страны зарегистрированы 1516 случаев заболеваний. Больше всего пострадали провинции Ибб и Аль-Ходейда в центральном и западном Йемене.

С целью предотвращения распространения болезни йеменские органы здравоохранения начали крупную кампанию вакцинации по всей стране. Однако, затянувшийся кровавый конфликт препятствует должной работе медиков.

Также по данным ВОЗ, в Йемене зафиксировано 2 258 летальных исходов после заражения холерой.