Таджикистан возобновил подачу электроэнергии Узбекистану

Таджикистан возобновил передачу электроэнергии в Узбекистан после девятилетнего перерыва.

Линия электропередачи (ЛЭП) от таджикской подстанции «Регар» до узбекской подстанции «Гульча» была задействована вечером второго апреля.

Экспорт электроэнергии составит не менее 1,5 миллиарда киловатт-часов в год. Узбекистан заплатит за киловатт-час электроэнергии два цента в теплое и 2,5 цента - в холодное время года.

Таджикистан прекратил передачу электроэнергии в Узбекистан после того, как вышел из Объединенной энергосистемы Центральной Азии в 2009 году.