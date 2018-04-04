Экономика

Таджикистан возобновил подачу электроэнергии Узбекистану

4 апреля в 17:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

Таджикистан возобновил передачу электроэнергии в Узбекистан после девятилетнего перерыва.

Линия электропередачи (ЛЭП) от таджикской подстанции «Регар» до узбекской подстанции «Гульча» была задействована вечером второго апреля.

Экспорт электроэнергии составит не менее 1,5 миллиарда киловатт-часов в год. Узбекистан заплатит за киловатт-час электроэнергии два цента в теплое и 2,5 цента - в холодное время года.

Таджикистан прекратил передачу электроэнергии в Узбекистан после того,  как вышел из Объединенной энергосистемы Центральной Азии в 2009 году.

Автор: Нуруль Иман
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