Израиль: имама расстреляли возле мечети

В Израиле вчера неизвестные расстреляли имама прямо у входа в мечеть. Шейх Мухаммад Саада направлялся в мечеть для совершения утреннего намаза в арабском городе Израиля Умм аль-Фахм. У входа в мечеть «Ат-Таухид» он был убит несколькими выстрелами в упор.

Как передают местные СМИ, приехавшая на место происшествия бригада скорой помощи оказала имаму первую медицинскую помощь. Медики приготовились перевезти его в больницу, но получивший тяжелое огнестрельное ранение шейх Саада скончался от потери крови.

По данным силовиков, имаму никто ранее не угрожал. При этом отмечается, что в последнее время в Умм аль-Фахме участились случаи проявления насилия с применением огнестрельного оружия.

По словам правозащитников, силовики не предпринимают нужных превентивных мер, дабы снизить уровень преступности в городе.

«Если бы застрелили еврея, то все было бы иначе», - считает директор правозащитной организации Джафар Фарах. «Тут же начались бы аресты, прозвучали бы громкие заявления, а следствие продвигалось бы вперед семимильными шагами. Я не понимаю, чего дожидается полиция», - возмущается правозащитник.