В Татарстане арестовали двух мусульман, обвинив их в экстремизме

В Татарстане силовики задержали двух мусульман по подозрению в участии в запрещенной в России организации «Джамаат Таблиг». Силовики ворвались дома жителей г.Бавлы и провели обыск. Задержанными оказались 60-летний Тагир Салимов и 37- летний Марат Назмиев. Мусульмане своей вины не признают.

В ходе обыска, как это обычно происходит, у мусульман была «обнаружена» некая исламская литература.

Силовики возбудили против задержанных уголовное дело по ч. 1 и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации и участие в ней, до десяти лет лишения свободы). Салимова и Назмиева на время следствия поместили в СИЗО.

Отметим, что «Джамаат Таблиг» является организацией, которая занимаются изучением Ислама и призывом к нему людей. При этом, джамаат не прибегает к насильственным действиям.