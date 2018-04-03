Саудовский глава МИД совершил исторический визит на Кубу

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр прибыл в официальным визитом в Кубу. Он провел встречу с председателем Госсовета и Совета министров республики Раулем Кастро.

Ранее глава МИД Саудовской Аравии встретился с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом и заместителем председателя Совета министров, министром экономики и планирования Рикардо Кабрисасом.

Стоит отметить, что это первый в истории визит главы саудовской дипломатии на Кубу. В мае 2017 года Кабрисас был принят в Джидде королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. В ходе той встречи стороны договорились укреплять сотрудничество в сфере экономики.

В 2016 году Куба и Саудовский фонд развития подписали два соглашения на общую сумму $80 млн. Эти договоренности касались поставок на остров товаров из Саудовской Аравии и финансирования кубинских проектов в сфере водоснабжения. В следующем году арабское королевство предоставило Кубе кредит в размере $26 млн на реставрацию исторической части Гаваны.