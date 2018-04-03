Массовое отравление на свадьбе в Кыргызстане

В Кыргызстане увеличивается число пострадавших в результате массового отравления на свадьбе в одном из престижных ресторанов Бишкека. Так, число обратившихся за помощью превысило уже 220 человек. Об этом сообщил представитель пресс-службы Минздрава республики.

Ранее в Бишкеке после посещения свадебного торжества за медицинской помощью обратились более 150 человек. Всего, по данным медиков, на мероприятие были приглашены 190 гостей, многие прибыли из разных регионов страны. Центр госсанэпиднадзора проводит эпидемиологическое расследование массового отравления. Правоохранители возбудили уголовное дело по статьям «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил" и "Производство или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

«Такое большое количество пострадавших объясняется тем, что многие гости по традиции взяли с собой остатки пищи и дома угостили ими членов семьи», — сообщили в пресс-службе Минздрава.

По словам представителя Минздрава, окончательные результаты эпидемиологического расследования, из которых станет ясна причина отравления, будут известны не ранее среды.