Турция обвинила Гюлена в убийстве российского посла Карлова

В Турции суд выдал ордер на арест Фетхуллаха Гюлена по обвинению в причастности к убийству посла России в Турции Андрея Карлова. Напомним, убийство произошло в декабре 2016 года во время открытия фотовыставки в Российском центре культуры в Анкаре.

По мнению турецкой стороны, именно Гюлен дал приказ об убийстве Карлова.

Также по делу об убийстве российского посла арестовано еще семь человек. Из них трое — бывшие полицейские. Также взяты под арест глава издательской группы Guru Medya, бывший сотрудник Управления информационно-коммуникационных технологий Турции и организатор фотовыставки, на которой погиб посол.

Проживающий в США Гюлен ранее заявлял, что ответственность за убийство Карлова должны нести турецкие спецслужбы и службы безопасности. «Я осудил убийство посла Карлова, как только узнал о случившемся. Это вопиющий провал службы безопасности», - отметил Фетхулла Гюлен.