Москва добивает дагестанскую элиту. Идель-Урал объединяется?

В то время, как на минувшей неделе российские силовики продолжили добивать встроенную в российскую систему "нацменскую" элиту - на этот раз в лице дагестанского бизнесмена Зиявутдина Магомедова, представители зарубежных диаспор народов Поволжья, объединившиеся недавно в Украине в движение "Идель-Урал", продолжили самоорганизовываться.

В частности, на официальной странице движения был опубликован проект его программы, текст которого мы приводим ниже.

Также, один из инициаторов создания и лидеров движения Рафис Кашапов сделал специальное обращение к представителям башкирского национального движения с призывом поддержать проект "Идель-Урала" и присоединиться к одноименному движению.

Следует отметить, что обращение Кашапова вызвало жаркие споры, учитывая непростые отношения татарских и башкирских патриотов в предыдущие годы. Однако сейчас, когда на кону стоят уже не споры за территориальную или этническую принадлежность отдельных районов, а само выживание двух республик и народов, очевидно, пришло время позабыть эти споры.

На наш взгляд, наиболее разумным способом устранения подобных противоречий сейчас и на будущее, было бы признание общих принципов, включая, с одной стороны, незыблемость нынешних границ поволжских республик, с другой стороны, культурной и общинной автономии народов, оказавшихся за пределами границ своих национальных республик.

Очевидно, что пока народы Идель-Урала в лице своих национальных движений не выработают четкие принципы решения подобных вопросов, а также не создадут наднациональные арбитражные структуры для решения соответствующих споров, ни о каком их единстве в сопротивлении московскому колониализму говорить не приходится даже не теоретическом уровне.

С этой точки зрения, мы также предложили бы им, говоря о потребностях и интересах титульных коренных народов поволжских республик, не отталкивать от себя как потенциальных союзников и местное русское население. В частности, интерес могут представлять и такие русские регионалисты как вятские в соседней "Кировской области", а также сторонники Уральской республики, и те (пусть и немногие) русские, которые поддерживают суверенитет республик, в которых проживают (например, Татарстана), считая себя в первую очередь их жителями, а не имперскими колонистами. Некоторые из них достаточно четко проявили и себя, и свою позицию во время недавних споров по теме сохранения языка обучения и продления договора в Татарстане, поэтому стратегически верным для проекта Идель-Урала было бы привлекать таких людей в свои ряды, а не закрывать перед ними двери.

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ ДВИЖЕНИЯ "СВОБОДНЫЙ ИДЕЛЬ-УРАЛ"

Построение в Российской Федерации авторитарного строя привело к существенным деформациям в политической, экономической, социальной и культурной жизни общества. Возник глубокий разрыв между словом и делом, между бюрократическим аппаратом и народом, общество доведено до кризисной ситуации.В настоящее время появилась историческая возможность избавиться от тяжкого бремени прошлого, возродить реальный федерализм – предусмотренный Конституцией РФ, сформировать общество, отвечающее интересам, нуждам и воле народов РФ. Воплотить в жизнь такие необратимые изменения может только энергичная сопричастность народа, отстаивающего демократию и правопорядок снизу.Народ пробудился для того, чтобы преодолеть кризис, застой и отстранение народа от принятия решений в политической жизни.

Движение «Свободный Идель-Урал» (далее – «Идель») является выразителем и активным проводником идей коренных народов республик Татарстан, Башкортостан, Чувашия, Удмуртия, Марий Эл и Мордовия (дальше – Республики Идель-Урала).

Коренные народы РФ стали жертвами исторической несправедливости, а именно, колонизации и лишения своих земель, территорий и ресурсов, что препятствует осуществлению ими своего права на развитие в соответствии с их потребностями и интересами (из преамбулы Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных народов, принятой резолюцией 61/295 Генеральной Ассамблеи от 13 сентября 2007 года).

I. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Статья 1.1 «Идель» – массовое общественно-политическое движение республик Татарстан, Башкортостан, Чувашия, Удмуртия, Марий Эл и Мордовия, возникшее в результате инициативы гражданских активистов этих республик, которые последовательно выступают в поддержку кардинальной перестройки политической жизни на принципах демократии и гуманизма. «Идель» выступает против любой монополизации власти, взглядов и мыслей.

Статья 1.2. Мы, представители коренных народов Республик Идель-Урала – татары, башкиры, чуваши, удмурты, марийцы, эрзя и мокша, на добровольных началах объединились в общественное движение «Идель» для достижения следующих целей:

1.2.1. совместной борьбы за реализацию наших социальных, культурных, религиозных и политических прав;

1.2.2. за право использовать богатства наших земель в интересах своих народов, а не в интересах колонизатора, который рассматривает наши республики исключительно как сырьевые колонии РФ;

1.2.3. за сохранение нашей национальной идентичности;

1.2.4. за право самостоятельно определять внешнюю и внутреннею политику наших республик.

Статья 1.3. «Идель» поддерживает и консолидирует устремления всех народов Идель-Урала, направленные на демократизацию общества и моральное его обновление. «Идель» объединяет людей независимо от их социального положения, языка, партийной, религиозной и национальной принадлежности.

Статья 1.4. Участие в «Идель» несовместимо с проповедованием сталинистских, фашистских и других авторитарных взглядов, с проповедованием расизма, религиозной или другой ненависти и нетерпимости, поддержкой насилия. «Идель» действует демократическими, конституционно признанными методами.

Статья 1.5. «Идель» выступает за формирование национальных отношений на основе конституционных принципов самоопределения и равноправия наций в Российской Федерации. «Идель» поддерживает развитие политических, экономических и культурных связей Республик Идель-Урала.

Статья 1.6. В основу деятельности «Идель» положены общечеловеческие ценности: гуманизм и плюрализм взглядов, уважение прав всех народов, социальная справедливость, уважение человека и защита его законных интересов и прав.

II. ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА

Статья 2.1. «Идель» поддерживает радикальную реформу политической системы, направленную на достижение реального соответствия провозглашенным в Конституции понятиям социального и правового государства. Вместо политической системы, лишь формально действующей от имени народа, но отчужденной от него, необходимо создать подлинное народовластие и самоуправление.

Статья 2.2. Движение выступает за создание правовых государств Идель-Урала, ответственных перед гражданином, который, в свою очередь, ответственен перед государством в соответствии с законом. Государство гарантирует решающее участие гражданина в законотворчестве через народное обсуждение и голосование. Необходимо отказаться от порядка, когда Федеральное собрание Российской Федерации может изменить закон, принятый парламентами Республик Идель-Урала.

Статья 2.3. «Идель» призывает парламенты Республики Идель-Урала создать комиссии, которые осуществляли бы контроль за законностью деятельности правоохранительных органов, Вооруженных Сил, Федеральной службы безопасности и Следственного комитета.

Статья 2.4. «Идель» борется за обеспечение суверенитета Республик Идель-Урала, провозглашенного в Конституции РФ, и восстановление принципов федерализма. Граждане Республик Идель-Урала должны быть хозяевами на своей земле и самостоятельно решать все вопросы.

Статья 2.5. Взаимоотношения Республик Идель-Урала, а также распределение компетенций между субъектами федерации следует определять на основе Договора. Республикам Идель-Урала необходимо предоставить право вето при решении тех вопросов, которые затрагивают их интересы, а также реализовывать право самостоятельно вступать в непосредственные связи и отношения с другими государствами и международными организациями (ООН, СЭВ, ЮНЕСКО, МОК и др.). Необходимо определить в конституциях Республик Идель-Урала статус гражданина этих республик и принять законы о гражданстве.

Статья 2.6. В условиях многовековой политики русификации, направленной против народов Идель-Урала, значительная часть коренных народов оказалась за пределами не только Республик Идель-Урала, но и за пределами РФ. С целью сохранения национальной идентичности народов Идель-Урала, следует разрешить иностранным гражданам, которые декларируют свою национальную принадлежность к одному из коренных народов Республик Идель-Урала, получать “карту татарина /башкира/ чуваша/ удмурта/ марийца/ эрзянина/ мокшанина”, которая будет давать право на участие в выборах органов власти Республик Идель Урала, без права избираться на руководящие должности.

Статья 2.7. «Идель» защищает право народа избирать компетентных руководителей, пользующихся доверием постоянных жителей соответствующего региона и выражающих их волю. Народ имеет право формировать такую политическую систему и такой образ жизни, который отвечает его нуждам.

Статья 2.8. Принятие решений государственных и общественных органов, касающихся народов Республик Идель-Урала, должно происходить гласно, с привлечением к их подготовке и обсуждению широкой общественности.

Статья 2.9. Необходимо постоянно публиковать политическую, экономическую, демографическую, экологическую, картографическую, социологическую и другую информацию, чтобы народ мог объективно оценивать положение в своей республике и реально участвовать в управлении ею.

Статья 2.10. Все общественные организации, в том числе «Идель», должны быть обеспечены возможностью использовать средства массовой информации для выражения и обоснования своих взглядов. Проблемы, выдвигаемые через средства массовой информации, должны решаться без промедления, о чем общественность должна быть информирована.

Статья 2.11. Необходимо добиваться улучшения политического климата в Республиках Идель-Урала, преодоления неуверенности и страха в политической и других сферах общественной жизни. Самые сложные вопросы необходимо решать путем честных дискуссий и убеждений.

Статья 2.12. Следует устранить любые проявления цензуры, в частности, и для иностранных СМИ. Недопустимой является ситуация, когда демократические СМИ, а также пресса коренных народов преследуется за нелояльность к действующей власти.

III. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

Статья 3.1. «Идель» требует полного соблюдения конституционных норм о неприкосновенности личности, ее жизни и собственности, охраны тайны переписки и телефонных переговоров, а также обеспечения других конституционных прав.

Статья 3.2. «Идель» требует, чтобы каждый гражданин мог в государственном учреждении ознакомиться с собранной о нем информацией и имел возможность в судебном порядке оспорить достоверность этой информации.

Статья 3.3. «Идель» считает необходимым, чтобы все граждане Республик Идель-Урала, осужденные судом, отбывали наказание в своих республиках. Не допускается ввоз в Республики Идель-Урала осужденных из других регионов.

Статья 3.4. «Идель» выступает за создание территориальных воинских формирований, в которых могли бы нести обязательную воинскую службу граждане Республик Идель-Урала, независимо от их национальности.

Статья 3.5. Каждый гражданин должен пройти обязательное, на протяжении года, военное или полицейское обучение в возрасте от 18 до 30 лет.

Статья 3.5.1. Каждый гражданин, который прошел военное или полицейское обучение имеет право владеть и носить оружие.

Статья 3.5.2. Продажа оружия разрешена только гражданам в возрасте от 21 года и только в государственных магазинах.

Статья 3.5.3. Гражданин, задержанный с оружием в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, пожизненно лишается права владеть и носить оружие.

Статья 3.6. «Идель» требует прекратить порочную практику несения воинской службы в Вооруженных силах РФ жителями Республик Идель-Урала за их пределами.

Статья 3.7. Защищая важнейшее право человека – право на жизнь, “Идель” борется за мир и последовательно выступает за разоружение и демилитаризацию общества; поддерживает провозглашение Республик Идель-Урала зоной безъядерного оружия. “Идель” выступает за вывод оружия массового уничтожения с территории Республик Идель-Урала и за сокращение на ней видов обычного вооружения.

IV. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Статья 4.1. «Идель» выступает за право коренных народов на самоопределение. Право, которое позволит свободно устанавливать свой политический статус и свободно осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие. (статья 3 Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных народов, принятой резолюцией 61/295 Генеральной Ассамблеи от 13 сентября 2007 года)

Статья 4.2. Жители Республик Идель-Урала имеют право на получение государственного образования всех уровней и во всех формах без какой-либо дискриминации. «Идель» добивается создания за бюджетные средства системы университетского образования с полным циклом обучения на государственных языках Республик Идель-Урала.

Статья 4.3. «Идель» исходит из того, что татарский, башкирский, чувашский, удмуртский, марийский, эрзянский и мокшанский народы имеют в республиках Татарстан, Башкортостан, Чувашия, Удмуртия, Марий Эл и Мордовия статус коренных народов, так как каждая из этих республик является исторической территорией этих коренных народов, единственным местом в мире, где могут сохраняться и развиваться эти народы, их языки и культуры. Поэтому «Идель» считает необходимым в качестве гарантии национального самоопределения коренных народов Республик Идель-Урала в законодательство о выборах включить принцип, согласно которому в представительских органах власти республик на любом уровне необходимо обеспечить постоянное и не снижаемое большинство мандатов, которые при любой демографической ситуации сохраняются за представителями коренных народов.

Статья 4.4. «Идель» требует на законодательном уровне закрепить за государственными языками Республик Идель-Урала статус языков делопроизводства в их республиках, а русский язык использовать при федеративных отношениях между субъектами РФ. Граждане, обращаясь в государственные органы, учреждения, организации, предприятия своей республики, могут пользоваться как государственным языком, так и русским языком и получать официальные документы на любом языке по своему выбору. В сфере социального обслуживания должно обеспечиваться свободное использование государственных языков.

Статья 4.5. «Идель» отстаивает право коренных народов Республик Идель-Урала сохранять на своей этнической территории исторически сложившийся образ жизни и культуру, оберегать существование своих наций, языка и национальной самобытности. «Идель» считает, что механическое слияние наций и ассимиляция — это процесс, ведущий к деградации культур.

Статья 4.6. «Идель» выступает за то, чтобы все вопросы, касающиеся культуры Республик Идель-Урала, оставались в компетенции республик. Вмешательство Москвы в вопросы образования, развития духовности и культуры Республик Идель-Урала является недопустимым.

Статья 4.7. «Идель» признает право всех жителей Республик Идель-Урала поддерживать неограниченные связи с соотечественниками в других pecпубликах и за рубежом.«Идель» требует гарантировать возможность проживающим за рубежом лицам, а также зарубежным организациям, участвовать в деятельности по сохранению, реставрации и развитию культурного наследия народов Идель-Урала.

Статья 4.8. «Идель» поддерживает культурную автономию проживающих в Республиках Идель-Урала коренных народов, их стремление получить образование на родном языке, право создавать общества, издавать свою прессу.

Статья 4.9. «Идель» призывает к уважению народных обычаев и традиций, ритуалов и норм поведения (народные календарные праздники, религиозные праздники, проявления культового искусства, захоронения и памятники), к уважению национальной и региональной национальной символики, отражающий самосознание этносов. «Идель» выступает за изучение основ этнической культуры в школах.

Статья 4.10. «Идель» требует обеспечить полный образовательный цикл на государственных языках коренных народов в республиках Идель-Урала.Государственные языки являются обязательными для изучения в общеобразовательных школах всех форм собственности: с первого и до последнего класса.В каждой из Республик Идель-Урала необходимо открыть, по крайней мере, одно высшее учебное заведение с государственным языком преподавания. В таких ВУЗах весь учебный процесс, а не какая-то его часть, должен происходить на государственном языке (в Республике Мордовия – языках) коренного народа Республики.

Статья 4.11. «Идель» требует улучшить подготовку специалистов культуры и образования по всем необходимым специальностям.

Статья 4.12. «Идель» требует переименования населенных пунктов, хозяйственных и других организаций, улиц, парков и других объектов, и территорий, названия которых были необоснованно изменены в период советской власти, волюнтаризма и застоя путинского режима, восстановить прежние названия, в соответствии с историческими и культурными реальностями и нормами литературных языков коренных народов Идель-Урала.

Статья 4.13. «Идель» выступает за утверждение принципа демократизма и гласности в науке, за право ученых свободно высказывать свои взгляды, за независимость научных экспертиз и оценок от проявлений администрирования науки из Москвы.

V. СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ И ГУМАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ

Статья 5.1. «Идель» требует обеспечить всех жителей Республик Идель-Урала достойным человека прожиточным минимумом, учитывая подорожание жизни. Приоритет удовлетворения нужд человека нужно доказывать не декларированием, а практической деятельностью.

Статья 5.2. «Идель» выступает против проявлений авторитаризма и бюрократизма в деятельности государственного аппарата, унижающих достоинство человека и превращающих его в средство выполнения инструкций этого аппарата.

Статья 5.3. «Идель» считает, что соответствие человека должности определяют не принадлежность к номенклатуре, партии, социальное происхождение и национальность или личные связи, а способности человека и результаты его практической деятельности.

VІ. ЭКОНОМИКА

Статья 6.1. Радикальная перестройка экономики возможна лишь одновременно с реформой политической системы.

Статья 6.2. Важным условием экономического развития являются гарантии всех прав человека. Ограничение политических, идеологических и других воззрений тормозит и экономическую деятельность. Развитие национальной культуры и самосознания стимулирует развитие экономики. Высоконравственное отношение к труду воспитывается и этическими ценностями религии.

Статья 6.3. «Идель» признает необходимым конституционно закрепить за Республиками Идель-Урала право собственности на землю, ее недра, на внутренние воды, леса и все природные ресурсы.