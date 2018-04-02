В школах Африна возможно будут изучать курдский язык

Курдское информационное агентство «Рудав» передает со слов чиновника из Курдского национального совета, что КНС ведет переговоры о включении курдского языка в школьную программу для детей, в тех классах, где учится не менее 10 курдских детей.

Фаваз Махмуд Абу Зейд из КНС, который раньше был заместителем министра образования Сирийского временного правительства, также сказал «Рудаву», что считает «ошибкой» преподавать курдский язык на всех уровнях обучения, предполагая, что курдский должен преподаваться только в первые три года обучения, потому что в прошлом ученики обучались на арабском языке и не имеют основы для курдского языка.

В настоящее время около 50 000 учеников школ и студентов лишены возможности продолжать обучение из-за ситуации в Африне. Согласно, комитету образования Афринского кантона, в нем было 318 школ и 16 институтов, но 33 школы полностью уничтожены.

Бывшая администрация Африна, основанная структурами РПК, подготовила 1200 учителей – из них 80% были женщинами - для своей новой учебной программы. Курдский язык был основным языком обучения, но также языками преподавания были арабский и английский.

Со взятием Африна силами турецкой армии и Сирийской национальной армии (СНА), многие курды (из тех, что не бежали вместе с YPG) были вынуждены искать образование в других районах Сирии, находящихся под контролем про-турецких сил ССА, например, в Джераблусе.

Абу Зейд обеспокоен этой ситуацией и надеется, что ученики скоро вернутся к занятиям, потому что «в отсутствие образования не будет стабильности».

Он рассказал, что с ним связался министр образования временного правительства Африна, чтобы посоветоваться с ним относительно ситуации в области образования в Африне, а также обсудить возможность обучения курдскому языку в школах.

Что касается содержания учебного плана, преподаваемого временным правительством, Абу Зейд говорит, что учебная программа - это тот же учебный план, что изучается в районах, находящихся под контролем сирийского асадитского режима, но за важным исключением истории. Все дифирамбы в адрес партии БААС или семейства Асадов, разумеется, детям в новом Африне преподавать не будут, а вот программы по физике и математике останутся такими же. Он добавил, что они также удалили все «шовинистические» части.

Одним из вопросов образования, предоставляемого различными правительствами в Сирии, является признание сертификатов, выданных школами. Эксперт по вопросам образования рассказал, что некоторые страны признают учебную программу, подготовленную сирийским Временным правительством, а некоторые другие нет. Но Турция, похоже, нашла способ выйти из этой. Она сама сертифицирует образование в сирийских институтах, поэтому они признаны на международном уровне.

Интересно, что после начала операции «Оливковая ветвь» Курдский национальный совет приостановил сотрудничество с Сирийский национальным советом, поддержавший операцию. Однако сейчас, когда встали вопросы образования, они по-прежнему сотрудничают, и именно СНС обратился к представителям КНС, чтобы воспользоваться их опытом в образовании курдских детей. Сейчас обе структуры работают над созданием совместного образовательного комитета для оценки вопроса о курдском образовании и принятия решения.

Курдские язык и история в школах Африна безусловно способны стать мощным контр-аргументом против пропаганды РПК, которая утверждает, что целью турецкой оккупации Африна является «культурный геноцид» курдского народа. Все курдские, а следовательно и мировые агентства, обошли фотографии из школ Африна, где повсюду видны турецкие флаги и портреты турецких лидеров. И хотя школа таким образом отмечает помощь Турции в восстановлении, по мнению многих наблюдателей, это свидетельство того, что Турция собирается закрепиться в Африне всерьез и надолго, и более того, собирается туркизировать местное население.

Даже не принимая во внимание ситуацию в Африне, введение курдского языка в школах существенно поможет Турции снизить негативный «анти-курдский» имидж, который она заслужила в последнее время целым рядом инцидентов, вроде переименования старинной мечети «Кюртлер» на «Тюрклер» в Килисе, запрета разговоров на курдском языке в турецкой строительной компании и т.д.