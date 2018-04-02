В Москве пройдет халяльная кулинарная битва

Уже меньше чем через месяц состоится Международная Конгресса-выставка RussianHalalExpo-2018. В рамках этого мероприятия 28 апреля пройдет масштабное кулинарное шоу – Фестиваль кухни Halal Food Fest.

Halal Food Fest – это открытое кулинарное соревнование, в котором примут участие шеф-повара ресторанов и профессиональные кулинары России и других стран.

Участники будут соревноваться на получение главных номинаций «Лучшее Халяль блюдо» и «Лучший Халяль десерт». Каждый шеф представит на дегустацию профессиональному жюри 2 блюда: горячее и десерт.

По словам организаторов, Halal Food Fest открывает уникальные возможности для участников: продемонстрировать и улучшить свои способности, получить серьезный толчок для профессионального роста и бесценный опыт, заслужить признание публики. Для ресторанов это станет отличным способом заявить о себе широкой публике, продемонстрировать мастерство поваров и удивить посетителей фирменными блюдами. Получение номинации станет гарантом качества и экологичности ресторанного меню.

Помимо основного конкурса, будут проведены увлекательные кулинарные мастер-классы для взрослых и детей от шеф-поваров.