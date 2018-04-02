В Афганистане взорвали рынок

В минувшие выходные в Афганистане опять взорвали бомбу. Взрывное устройство сработало на рынке в городе Джелалабад. Об этом сообщает Tolo News со ссылкой на представителя губернатора провинции Нангархара Атауллу Хогьяни.

В результате инцидента, по меньшей мере, один человек погиб, еще трое получили ранения.

По словам очевидцев, взрывное устройство сработало в расположенной на территории рынка приемной врача.

Силовики проводят расследование случившегося взрыва. Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся.

Напомним, в конце прошлой недели неизвестные приведи в действие взрывное устройство прямо в мечети в афганском городе Герат, в результате – погиб один человек. А несколько дней ранее в Кабуле прогремел мощный взрыв, жертвами которого стало не меньше 30 человек.