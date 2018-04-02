В Иране произошло мощное землетрясение

В воскресенье на западе Ирана произошло землетрясение, в результате которого пострадали 23 человека. Все они получили амбулаторную медицинскую помощь и не нуждались в госпитализации.

По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение произошло в районе границы Ирана и Ирака в 170 километрах к северо-востоку от иракского Багдада и в 17 километрах к юго-западу от иранского города Сере-Поле-Зохаб (провинция Керманшах).

Магнитуда землетрясения составила 5,4.

Специалисты отмечают, что на территории Ирана есть несколько крупных сейсмических разломов. По этой причине в стране часто происходят землетрясения.