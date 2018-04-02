В Йемене сгорели тонны гуманитарной помощи

Йеменцам, которые переживают сложнейшую гуманитарную ситуацию, не удалось получить груз с помощью. Причиной этому стал пожар, который уничтожил практически весь груз из доставленной гуманитарной помощи.

Воспламенение возникло в йеменском порту Ходейда. В результате пожара сгорели 4 склада с 50 тоннами гуманитарной помощи. Все они принадлежали Всемирной продовольственной программе ООН.

Сообщается, что пожарным потребовалось несколько часов, чтобы справиться с огнем, однако, спасти практически ничего не удалось.

Причины возгорания пока неизвестны.