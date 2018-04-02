Бахрейн: обнаружено крупнейшее в стране месторождение нефти

В Бахрейне обнаружили крупнейшее из найденных на территории страны месторождений нефти. Об этом сообщает национальное информационное агентство.

«(Высочайший) комитет (по природным ресурсам и экономической безопасности), согласно своим планам, занимался освоением потенциала национальных нефтяных компаний с целью увеличить вдвое работы по разведке и выемке, что привело к обнаружению крупнейших запасов нефти в истории королевства», — приводится в сообщении агентства.

Также передается, что комитет считает, что данное месторождение «содержит крайне значительный объем нефти плотных пластов, который намного превышает объем Бахрейнского месторождения» . Кроме того, были обнаружены большие запасы глубинного газа.