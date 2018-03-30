Иордания утвердила нового посла Израиля

Власти Иордании одобрили просьбу сионистского правительства о назначении Амира Вайсброда послом Израиля в Амане.

Отметим, что назначение израильского посла стало возможным после того, как Израиль и Иордания вышли из дипломатического тупика, спровоцированного инцидентом летом прошлого года.

Напомним, 23 июня 2017 года иорданский рабочий, собиравший мебель в квартире охранника посольства, напал на него с отверткой в руках и был застрелен. Вторым убитым оказался владелец квартиры. Он был убит случайно, в результате рикошета пули.

Родственники иорданского рабочего заявили, что речь идет не о теракте и не о самообороне израильского охранника, а о конфликте, связанном с деньгами, в результате которой вспыхнула обоюдная драка, закончившаяся роковым выстрелом. Иорданские власти требовали провести расследование и отдать охранника под суд.