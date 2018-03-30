Египет накрыла сильнейшая песчаная буря (Видео)

Вчера Египет накрыла сильная песчаная буря. Из-за сложившзся погодных условий в стране были закрыли аэропорты, морские порты и дороги. По информации Masrawy, закрыты порты в Хургаде, Нувейбе и северной столице Александрии. Также были перекрыты междугородные скоростные трассы.

Больше всего из-за непогоды пострадали южные районы страны.

Синоптики пояснили, что причиной резкого ухудшения погодных условий стал пришедший из Судана теплый циклон, который сталкивается с холодными потоками воздуха из Южной Европы.