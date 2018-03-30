События

В Ливии прогремел взрыв

30 марта в 15:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

В Ливии прогремел взрыв, в результате которого погибло не меньше 8 человек. Различные ранения получили 11 человек. Их доставили в госпиталь, некоторые пострадавшие — в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в  восточной части города Адждабия, расположенного в 100 километрах от Бенгази.

По предварительным данным, у Восточных ворот города была подорвана заминированная машина. 

Власти уже заявили, что произошедшее является терактом. 

Напомним, это второй теракт в Ливии за месяц. 9 марта при взрыве погибли несколько человек.

Автор: Нуруль Иман
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