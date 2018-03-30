В Ливии прогремел взрыв, в результате которого погибло не меньше 8 человек. Различные ранения получили 11 человек. Их доставили в госпиталь, некоторые пострадавшие — в тяжелом состоянии.
Инцидент произошел в восточной части города Адждабия, расположенного в 100 километрах от Бенгази.
По предварительным данным, у Восточных ворот города была подорвана заминированная машина.
Власти уже заявили, что произошедшее является терактом.
Напомним, это второй теракт в Ливии за месяц. 9 марта при взрыве погибли несколько человек.