В Ливии прогремел взрыв, в результате которого погибло не меньше 8 человек. Различные ранения получили 11 человек. Их доставили в госпиталь, некоторые пострадавшие — в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в восточной части города Адждабия, расположенного в 100 километрах от Бенгази.

По предварительным данным, у Восточных ворот города была подорвана заминированная машина.

Власти уже заявили, что произошедшее является терактом.

Напомним, это второй теракт в Ливии за месяц. 9 марта при взрыве погибли несколько человек.