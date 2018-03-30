Судан и Катар подпишут контракт на 4 миллиарда долларов об управление портом на Красном море

Судан и Катар подпишут соглашение на сумму в 4 миллиарда долларов США, чтобы совместно развивать порт Суакин на суданском побережье Красного моря, сообщают суданские СМИ со слов министра транспорта Макави Мухаммада Авада.

Авад выступил с заявлением во время визита делегации из Катара в Суакин 25 марта. Официальные представители министерства транспорта Катара, посетившие Судан, 26 марта сообщили агентству Reuters, что сделка готовится, но ее стоимость и другие детали еще не согласованы.

Сделка, скорее всего, вызовет гнев северного соседа Судана - Египта, который обвиняет Катар в поддержке запрещенного движения «Братья-Мусульмане», и участвует в бойкоту Катара, инициированном Саудовской Аравией в прошлом году.

В прошлом году Судан уже подписал отдельную сделку с Турцией, в соответствии с которой Анкара реконструирует часть Суакина (в прошлом – важного османского порта) и построит морской док для поддержки гражданских и военных судов.

Пока неясно, повлияет ли сделка с Катаром на уже существующее соглашение с Турцией.