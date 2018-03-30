Убийца мусульман в Квебеке все-таки признал свою вину

Канадец, который в прошлом году напал на мечеть в Квебеке и убил шесть молящихся верующих, признал себя виновным в предъявленных ему обвинениях.

Как мы сообщали ранее на этой неделе, 28-летний Александр Биссоннетт не признавал себя виновным на первом слушании в понедельник. Однако, он официально признался в зале суда в Квебеке в среду.

«Мне стыдно за то, что я сделал», - сказал Биссоннетт в суде, когда он прочитал свое письменное заявление, сообщают канадские СМИ.

«Я хотел бы попросить прощения за всю боль, что я причинил вам», - сказал он, обращаясь к жертвам и их семьям, - «но я знаю, что мои действия непростительны».

В зале суда в тот момент находился и Аймен Дербали, отец троих детей, парализованный в ходе того самого инцидента – стараясь спасти людей, он отвлек на себя внимание стрелка, и получил несколько пуль.

Национальный совет канадских мусульман заявил, что чувствует «чрезвычайное облегчение» из-за признания вины, ведь это означает, что судебный процесс не будет затянутым, долгим и мучительным, а родственникам погибших и пережившим нападение не придется заново переживать те события.

«Я решил признать себя виновным. В глубине души я долго об этом думал. Я хочу признать себя виновным во всех обвинениях, чтобы избежать судебного разбирательства ... чтобы не заставлять жертвы и семьи переживать трагедию», - сказал Биссоннетт, согласно местной газете Le Journal de Quebec.

Судья официально принял его признание в среду. По его словам, теоретически Биссоннетту по всем обвинениям теперь грозит тюремный срок 125 лет.