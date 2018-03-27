Убийца мусульман в мечети Квебека не признает своей вины

Канадец, подозреваемый в убийстве верующих в мечети Квебека, заявил в ходе слушаний, начавшихся в понедельник, что он не признает своей вины по всем обвинениям.

28-летний Александр Биссоннетт обвиняется по 12 пунктам обвинениях, в том числе в шести убийствах первой степени, что повлекло за собой смерть шестерых человек, и в шести покушениях на убийство.

Одна из попыток убийства касается других 35 человек, которые были в мечети в ночь преступления.

Биссоннетт появился в зале суда в Квебеке в понедельник, и когда обвинения были прочитаны вслух, он ответил «не виновен» на все что было связано с нападением 29 января 2017 года.

Три дня были отведены для обсуждения досудебных ходатайств, а судья Франсуа Хуот решал, что именно из вопросов обвинения и защиты станет допустимым доказательством для слушания присяжных.

Хуот одобрил запрет на публикацию предложений, что является обычным делом, пока жюри не узнает доказательства.

Дело дойдет до суда примерно через два месяца, а выбор присяжных начнется 3 апреля.

Судья приказал вызвать 600 человек в качестве потенциальных присяжных заседателей.