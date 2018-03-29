В Пакистане на людей обрушилась крыша

В пакистанском городе Суккур на складе обрушилась крыша. В результате трагедии погибли минимум 12 человек, 13 пострадали. Среди погибших - восемь женщин и двое детей. Об этом сообщает телеканал Geo News со ссылкой на источники в местной больнице.

По словам специалистов, обрушение произошло в результате взрыва газа. Утечка произошла из-за использования химического вещества при работе нелегально установленной на складе сушильной камеры.

Пострадавшие доставлены в больницы, состояние двоих оценивается как критическое.

Представитель местной полиции сказал, что владелец и управляющий склада скрылись, но пообещал, что вскоре они будут задержаны.

Поисковая операция с участием спасателей и военных завершена. Губернатор провинции Синд Мухаммад Зубаир выразил соболезнования погибшим и распорядился обеспечить пострадавших необходимой медицинской помощью.