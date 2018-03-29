Двое мусульман спасли десятки людей в Кемерово (Видео)

Два мусульманина-работника обувного магазина в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» Махмуд Художаев и Фарзон Салилов спасли десятки людей во время страшного пожара. Мужчины являются выходцами из Таджикистана и работали в обувном отделе около двух недель.

«Мы увидели, как люди бегают по второму этажу, паника. Тоже решили выйти из торговой точки. Когда увидели, что толпа собирается, открыли запасной выход через наш отдел. Когда увидели, что дымом всё занесло, вышли и сами», — вспоминает Фарзон Салилов.

Среди тех, кто пытался выбраться, были и дети с родителями, и инвалиды на колясках – десятки людей, которых два смелых мусульманина в полной темноте и заполненных едким дымом ТЦ смогли вывести на улицу через запасной выход в обувном магазине.

Махмуд и Фарзон спасали людей до тех пор, пока дымом не покрылся уже первый этаж и охранники их не впустили их вовнутрь.

Напомним, в страшном пожаре в Кемерово по официальным данным погибло около 80 человек, по неофициальным – несколько сотен. Большинством сгоревших людей оказались дети, которых закрыли в кинозале.