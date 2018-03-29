В мусульманском Узбекистане впервые издали Коран на арабском языке

В мусульманском Узбекистане 28 марта началась продажа впервые изданных в республике мусхафов Корана на арабском языке в мединском шрифте (Қуръони Карим – Мусҳафи шариф). Об этом сообщает сообщает Azon.uz.

Желающие приобрести священную книгу образовали огромную очередь возле фирменного магазина издательства «Ҳилол нашр» в Ташкенте, которое и издало мусхафы. В этой связи было принято решение отпускать каждому покупателю по одной книге.

Всего издательство планирует выпустить 50 тысяч экземпляров Корана, на первом этапе изготовлено 10 тысяч книг.

Отметим, раньше в республику экземпляры Корана на арабском языке завозили из-за границы – Турции, Саудовской Аравии и других стран. В советском и каримовском Узбекистане на протяжении долгих лет наблюдались проблемы с изданием и распространением религиозной литературы. В 1998 году был принят закон, согласно которому все подобные издания должны были утверждаться государством. Каримовская Служба национальной безопасности и другие силовые структуры проводили рейды по книжным магазинам, торговавшим религиозной литературой, что нередко приводило к закрытию торговых точек.