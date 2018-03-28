Кремлевский "траур": маразм крепчал, цинизм тоже

(На фото - машины на похоронах жертв пожара в Кемерово. Без комментариев...)

Кремль, все-таки объявивший сегодня в России национальный траур, проводит его по-своему, точнее, в своем стиле.

Вся прокремлевская пропаганда, в частности, занята выискиванием врагов народа, саботажников и провокаторов, решивших использовать трагические события в Кемерово для подрыва доверия к власти ее верноподданных (не граждан государства - ни того, ни другого в России нет).

Следственный комитет России возбудил целое уголовное дело против украинского (!) блогера Никиты Кувикова, сообщившего о 300 погибших в пожаре, обвинив его в дестабилизации ситуации в России (!).

На фоне этих происков врагов народа и провокаторов, член Совета Федерации РФ Елена Мизулина выразила соболезнование в связи с произошедшим... Владимиру Путину. В частности, он заявила: «Я бы хотела высказать слова соболезнования и поддержки нашему лидеру Владимиру Владимировичу Путину. Для него это удар в спину, это страшное потрясение! Он неслучайно приехал туда. Потому что то, что он делает сегодня для России — невероятные вещи, защищая на внешней арене Россию, внутри проводя реформы невероятной силы. И вдруг — так бездарно! За его спиной! А ему некогда постоянно оглядываться на то, как доделывают то, что он, пробивая стены, решает. Он у нас духовный воин, сильный. Но ему тоже наша поддержка нужна!»

Продолжили, как сейчас принято говорить, пробивать дно и кемеровские власти. Они, в частности, послали на похороны жертв пожара машины с надписями "Доброй дороги и счастливого детства!" с подписью губернатора Амана Тулеева.

Тем временем, по имеющейся информации в Кремле все-таки склоняются к решению в скором времени снять с должности смотрящего по Кузбассу этого выжившего из ума ветерана шахтерского движения. На его место, как сообщает главред "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, имеющий связи в околокремлевских кругах собираются назначить того самого вице-губернатора Сергея Цивилева, который заявил человеку, потерявшему в пожаре 3-х детей, жену и сестру, что он "пиарится на трагедии".