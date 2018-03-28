Саудовская Аравия начинает выдачу туристических виз

Саудовская Аравия в рамках своей новой стратегии, которая, по словам властей, направлена на отход от зависимости нефтегазового производство, начала развивать туристический бизнес. Так, власти КСА к 2030 году планирует принимать до 30 млн туристов ежегодно.

Туристам будут выдаваться только одноразовые визы сроком на 30 дней. Выдача виз начнется уже в апреле

До этого королевство выдавало только рабочие, семейные визы и визы для мусульманских паломников, совершающих хадж к святым местам в Мекке и Медине.

Кроме того, Саудовская Аравия начнет выдавать туристические визы путешествующим без мужчин женщинам старше 25 лет. Раньше въезжать на территорию государства женщины могли только в сопровождении члена семьи мужского пола.