ЦАХАЛ разрешили стрелять по палестинцам в День Накбы

Солдатам ЦАХАЛ разрешено открывать огонь боевыми патронами по палестинцам, которые будут участвовать в марше миллионов 15 мая. Об этом заявил начальник Генштаба Армии обороны сионистского образования Гади Айзенкот. Напомним, 15 мая палестинцы во всем мире отмечают День Накбы («Катастрофа») – это следующий день после создания сионистского образования Израиль в 1948 году. День Накбы – это напоминание всему миру об уничтожении сотен городов и деревень в Палестине, об изгнании почти миллиона палестинцев с их земель.

В 1948 г. сионисты объявили о создании государства Израиль и развязали против палестинцев войну. Вооруженные до зубов сионисты напали на поселение Дейр Ясин, где убили 250 мирных жителей, включая 100 женщин и детей. Многие из них в ужасе покинули свои дома.

К 1949 г. 800 000 палестинцев были насильственно выдавлены с родных земель в Ливан, Иорданию, Сирию, Газу и на Западный берег реки Иордан. «Израиль» занял 77 % территории Палестины.

Традиционно, в этот день в разных городах, как самой Палестины, так и других стран мира, где компактно проживают палестинцы, проходят митинги.

Однако, в этом году сионистам разрешили продолжить кровавую расправу над палестинским народом и открывать огонь по участникам акции. При этом Гади Айзенкот подчеркнул, что разрешается стрелять только по тем палестинцам, которые будут пытаться пройти на израильскую территорию и нанести ущерб израильской инфраструктуре.

Зная о том, как сионистский режим шел против своих и международных законов, нельзя исключать, что обстреливать могут начать и мирных палестинцев, принявших участие в Дне Накбы.