В Казани появится мечеть финских архитекторов

В столице Татарстана построят необычную мечеть, которая будет сочетать в себе несколько стилей. Здание возведут в поселке Ясная Поляна города Казани. Мечеть будут строить из клееного бруса, в ее архитектуре будут совмещены скандинавский и османский стили. Проект разрабатывали финские архитекторы.

Возведение мечети запланировано на лето текущего года. Все работы, включая благоустройство близлежащей территории, планируется выполнить в течение двух лет. Общая стоимость проекта составляет примерно 50 млн рублей.

Общая площадь будущей мечети составит 1000 кв. метров. В здании будут мужской и женский молитвенные залы, внутренний балкон, учебный класс, гостевая, холл, конференц-зал, тахаратхана (комната для омовения) и другие помещения.