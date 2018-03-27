Трагедия в Кемерово: упыри во всей красе (видео)

Когда безразличие центральных власти и телеканалов к произошедшей в Кемерово трагедии стало выглядеть совсем неприлично, Путин все-таки прилетел на место и принял там решение об объявлении 28 марта днем национального траура в России.

Визит, впрочем, проходил в характерном для российской власти стиле. Вместо общения с простыми людьми, жаждавшими встречи с Путиным, для него от них расчистили пространство, дав возможность безлюдно возложить цветы к месту трагедии.

Сам Путин при этом, рассуждая о трагедии, выразил сожаление "уроном демографии", нанесенным ей. "Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего?", - задал он риторический вопрос.

Но особо отличился путинский смотрящий за Кузбассом - Амангельды Тулеев, который одновременно умудрился поблагодарить Путина за приезд, извиниться лично перед ним (!) за произошедшее и назвать "бузотерами" родителей погибших детей, собравшихся на митинг, заявив, что никакие они не родители, а профессиональные оппозиционеры.

При этом любой желающий может посмотреть, кто находился в первых рядах митингующих (см. кадры ниже). Однако даже это не остановило путинско-тулеевских упырей от того, чтобы обвинить Сергея Вострикова, потерявшего в пожаре пятерых родственников (троих детей, жену и сестру) в том, что он "пиарится на трагедии".

Кадры эти наглядно иллюстрируют, что власть и народ в России представляют собой два разных даже не социальных, а биологических вида.

Правда, в этой связи возникает вопрос к представителям биологического вида "люди" - до каких же пор они будут терпеть над собой власть этих упырей, да еще и поддерживать ее?

Ведь, как показал произошедший сегодня диалог Путина со смельчаком-журналистом, как только они сталкиваются с возмущенными людьми, которые задают им неудобные вопросы, вся их крутизна вдруг куда-то исчезает.