Отблеск Ада в Кемерово и путинские знамения

Для описания произошедшего в Кемерово, в ТРЦ "Зимняя вишня", в котором заживо сгорело от 68 человек до, возможно, нескольких сотен, с трудом подбираются слова. В первую очередь потому, что большинством погибших оказались дети, которые горели практически на глазах родителей, неспособных их спасти - в частности, так погиб целый класс 11-летних детей, запертых в кинотеатре.

Тот, кто вобьет в поиск Youtube соответствующие фразы и просмотрит несколько роликов с места событий или послушает свидетельства очевидцев, вряд ли будет спорить с тем, что произошедшее максимально напоминало Ад и его страшные муки, как они описаны в многочисленных священных текстах.

Но помимо глубокого потрясения о размышлений о том, как устроено это мироздание, в финале которого людей ожидают Рай или Ад, отблески которых мы можем наблюдать уже в этой жизни, люди, верующие в Бога и Его Предопределение, не могут не задаться вопросом: почему же такое произошло?!

Первые мысли, которые пришли в головы многим людям, вне зависимости от их религиозных убеждений, порождены обстоятельствами произошедшего - в сгоревшем торговом центре, приносившем его владельцам миллионы долларов прибыли, просто не было системы противопожарной безопасности. Огнетушители отсутствовали, пути эвакуации были заблокированы и даже сигнализация сработала лишь уже в разгар пожара.

Как выясняется сейчас, во время обсуждения произошедшего, схожим образом дела обстоят по всей стране во многих торговых комплексах и других учреждениях.

Напомним в этой связи, что т.н. техногенные катастрофы стали в путинской России обыденностью. Дети горят заживо в помещениях, приносящих баснословные прибыли, не оборудованных системами противопожарной безопасности, самолеты разваливаются в воздухе, а бессменный национальный лидер и его пропагандистские холуи тем временем рассказывают о том, какой великой стала Россия и как ее все боятся.

Да, боятся все, начиная с собственных граждан, которым, как видно, следует бояться жизни в этой стране больше всего. Потому что за 18 лет правления с высокими ценами на нефть и доходами бюджета ее лидер не создал для ее граждан ни нормального функционирующего правового государства, ни безопасной среды обитания и инфраструктуры, ни общедоступной качественной медицины. Зато он оккупирует и бомбит чужие страны и демонстративно карает своих врагов внутри страны и за ее пределами, выставляя возглавляемую им страну как государство-террориста.

Далее, потрясает явный символизм - приход Путина к власти на каждый очередной срок сопровождается какой-нибудь жуткой катастровой.

1 марта 2000 года в аварии на Угольной шахте имени Н.П. Баракова, расположенной в Луганской области, погибло почти 90 человек. 12 августа 2000 года затонула подводная лодка "Курск" со 118 членами экипажа, о чем он потом с ухмылочкой сказал: "Она утонула". 27 августа 2000 года произошел пожар на Останкинской телебашне, признанный одной из крупнейших техногенных катастроф в Москве после распада СССР.

Второй президентский срок - 14 марта 2004 года пожар в Манеже прямо в день президентских выборов. 3 сентября 2004 года в результате штурма школы в Беслане с использованием огнеметов, погибло более 300 человек, преимущественно детей. Все предлагавшиеся возможности мирных переговоров и разрешения ситуации были отвергнуты властями.

Третий президентский срок - 26 мая 2008 года потерпел крушение грузовой самолет Ан-12, 9 человек погибли.

Четвертый президентский срок - 24 мая 2012 года авария, на шахте «Юбилейная» ОАО ОУК «Южкузбассуголь», погибло 39 человек.

И вот опять - Путин переизбирается на очередные шесть лет, и заживо горят дети.

Может быть, пора понять, что что-то с этим человеком не так, раз каждый раз с при продлении его власти свыше посылаются такие знамения?

И, может быть, что-то не так с избирающим (активно или молча) его народом, не замечающим, что под бомбами армии их государства в Сирии каждый день гибнут такие же дети, а то и одобряющим это? И что все это как-то взаимосвязано?