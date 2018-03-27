Башкортостан: родственники обвиняемых мусульман заявляют о пытках

Родственники 13 жителей Башкортостана, которых обвиняют в причастности к террористической организации (статья 205.5 УК РФ), заявляют о применении к ним пыток.

В этой связи они решили написать заявление на имя Путина. В тексте обращения, в частности, говорится, что их сыновей и мужей подвергают в СИЗО №4 г.Бирска и СИЗО №5 г.Дюртюли физическому и моральному давлению, в том числе избиениям. В связи этим обвиняемые мусульмане проводили там голодовку.

В заявлении также говорится, что с арестованными практически не проводят следственных действий, что, по мнению авторов заявления, свидетельствует о затягивании следствия и получения дополнительных возможностей для давления на подследственных. Это заявление представители родственников арестованных пытались передать в управление администрации президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций. По словам жены одного из арестованных, которая попросила не называть ее, в ответе управления администрации президента говорится, что предмет обращения находится в компетенции ФСБ и подписавшим обращение рекомендовали обратиться в эту спецслужбу.

Также она сообщила, что попытка адвоката одного из арестованных подать жалобу в Генпрокуратуру России тоже была безуспешной. По ее словам, все обвиняемые во время психиатрической экспертизы подвергались пыткам электрическим током.

Всех подследственных обвиняют в причастности к запрещенной в России партии «Хизб ут-Тахрир». Сами же обвиняемые отказываются свидетельствовать против себя, ссылаясь на статью 51 Конституции России.

С июня 2017 года в Уфе проходит судебный процесс по делу 23 жителей Башкортостана, которых обвиняют в членстве «Хизб ут-Тахрир», а также в попытке захвата власти в России. Правозащитники заявляли о многочисленных нарушениях в ходе рассмотрения этого дела. Правозащитная организация «Мемориал» признала обвиняемых по этому делу политическими заключенными.