В Египте проходят президентские «выборы»

В понедельник в Египет стартовали президентские выборы, которые продлятся три дня. Для многих результаты выборов очевидны и особой интриги на них никто не ждёт.

Напомним, в выборах представлены два кандидата – нынешний главарь хунты Абдель Фаттах ас-Сиси и 65-летний лидер партии Аль-Гад Муса Мустафа Муса.

Оппозиционеры и правозащитники призывают людей бойкотировать показные выборы, результат которых очевиден и до начала которых хунта убрала всех возможных конкурентов: все они были арестованы или вынуждены снять свои кандидатуры.

«Результат этих выборов уже известен, поэтому главной наградой на них является высокая явка, которой воспользуется режим», – заявил старший научный сотрудник Центра политических и стратегических исследований «Аль-Ахрам» Зияд Акл.