В Казани стартовали экспресс-курсы по Исламу

В Казани стартовал образовательные проект, направленный на ускоренное обучения намазу и основам Ислама. Акция инициирована ДУМ РТ и названа «Школой одного дня». По данным муфтията, на первый урок в Галеевскую мечеть собрались около сотни человек.

Рассчитывается, что экспресс-курсы позволят любому желающему в возрасте от 12 до 60 лет быстро и эффективно освоить навыки чтения намаза и азы ислама за 5 уроков. Первый урок был вводный, на нем собравшимся рассказали об Исламе, его столпах, основах шариата и т.п. В рамках "Школы одного дня" пройдут уроки намаза, акыды, сиры и уразы. Проходить они будут один раз в неделю.

«Интенсив отлично подойдет тем, у кого нет возможности заниматься по будням, однако есть желание освоить необходимые каждому мусульманину знания за короткий срок», — отметили в муфтияте.

Занятия в Школе одного дня проходят бесплатно по воскресеньям в Галеевской мечети Казани отдельно для мужчин и женщин.