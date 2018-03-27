Хамзат Чумаков покидает свой пост

Известный ингушский богослов Хамзат Чумаков объявил о своем решении покинуть пост имама Насыр-Кортской мечети. Об этом он сообщил после джума-намаза в Назрани в прошедшую пятницу.

Причину своего ухода с поста Чумаков не озвучил. При этом прихожане мечети попросили имама остаться, однако, он сказал, что его решение окончательное.

Обращаясь к людям, Чумаков заявил, что прощает тех, кто «не боролся с религией».

Напомним, Хамзат Чумаков - один из самых популярных ученых-богословов Ингушетии. Имам также известен своими критическими высказываниями в адрес руководства региона. Он, в частности, считает, что нынешняя власть нарушает права мусульман.

На Хамзата Чумакова было совершено два покушения, а третье было предотвращено. После первого покушения имам Чумаков потерял ногу. Кроме того, ингушский богослов теперь и невыездной. 2 года назад он хотел выехать с семьей на лечение в Грузию, но на границе был остановлен, допрошен. Силовики тогда заявили ему, что на его выезд стоит запрет, так как он включен в некие «списки».