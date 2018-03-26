Америка продала Саудии ракеты для «безопасности США»

Вашингтон продаст Эр-Рияду вооружение на общую сумму 670 миллионов долларов. Соответствующее решение уже согласовал Госдепартамент США. Речь идет о продаже более 6,6 тыс. современных противотанковых ракет TOW 2B.

Таким образом, администрация США поддержала заявку правительства Саудовской Аравии о покупке 6,6 тыс. ракет TOW 2B и 96 ракет подобной модификации. Кроме того, контракт охватывает оборудование, которое будет поставляться государственными учреждениями США, техническую документацию, запчасти, расходные материалы, амуницию, инструменты и оборудование для проверки систем, а также ряд услуг, необходимых для содержания и проведения учений с этим видом оружия.

В Госдепе США отметили, что продажа ракет проводится в интересах «внешней политики и национальной безопасности США путем улучшения безопасности дружественной страны, которая была и остается важной силой для политической стабильности и экономического роста на Ближнем Востоке».