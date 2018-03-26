Малайзия помогает развивать медицину в Секторе Газа

Малазийское правительство выделило крупную сумму денег Сектору Газа для развития медицины. Об этом сообщает «New Straits Times». Общая сумма выделенных средств составляет 120 тысяч долларов.

Отмечается, что деньги пойдут на закупку хирургического оборудования в медицинском комплексе Насера в Секторе Газа.



Во время встречи представителя Министерства иностранных дел Малайзии Рамлана Ибрагима с палестинском послом в Малайзии Анваром Аль-Ага, малазийский чиновник сказал:



«Средства будут переданы палестинскому Министерству здравоохранения для покупки лапароскопа и автоанализатора для хирургических целей в Медицинском комплексе Насера в Газе».

«Это очередная демонстрация неизменной приверженности Малайзии оказанию гуманитарной помощи палестинцам», - подчеркнул Рамлан Ибрагим.