События

Катар и Пакистан провели морские учения

26 марта в 16:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

В прибрежных водах Катара пакистанские и катарские военные провели морские учения. Мероприятие проходило под названием «Морской лев-1». 

В письменном заявлении Управления моральной поддержки и координации при Министерстве обороны Катара сообщается, что «учения под названием «Морской лев-1», направленные на защиту газовых и нефтяных месторождений, проведение маневров и обучения в борьбе против пиратов и контрабандистов, продлились 3 дня».

Ранее Минобороны Катара сообщало, что  ВМФ  страны также провел учения совместно с морскими силами Италии и Индии.

Автор: Нуруль Иман
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