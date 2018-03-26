Катар и Пакистан провели морские учения

В прибрежных водах Катара пакистанские и катарские военные провели морские учения. Мероприятие проходило под названием «Морской лев-1».

В письменном заявлении Управления моральной поддержки и координации при Министерстве обороны Катара сообщается, что «учения под названием «Морской лев-1», направленные на защиту газовых и нефтяных месторождений, проведение маневров и обучения в борьбе против пиратов и контрабандистов, продлились 3 дня».

Ранее Минобороны Катара сообщало, что ВМФ страны также провел учения совместно с морскими силами Италии и Индии.