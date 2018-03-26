В Афганистане взорвали бомбу прямо во время намаза

На западе Афганистана в городе Герат неизвестные устроили взрыв прямо во время молитвы в мечети. Об этом сообщает Tolo News.

Представители местной полиции сообщают, что в результате инцидента погиб, как минимум, один человек и семь получили ранения.

По словам силовиков, взрыв прогремел в воскресенье в 13.00 по местному времени, когда люди пришли в мечеть для совершения дневного намаза.

По некоторым данным, двое смертников намеревались пройти внутрь мечети, однако, были остановлены на входе, где и привели в действие взрывное устройство.

Пока никто не взял на себя ответственности за случившееся.