Израильский раввин назвал чернокожих «обезьянами»

Один из главных раввинов Израиля доказал свой расизм на прошлой неделе, когда сравнил чернокожих людей с «обезьянами». Это случилось как раз тогда, когда Израиль воплощает спорный план массовой высылки тысяч африканских мигрантов.

Рабби Ицхак Йосеф, представляющий израильских евреев сефардов (то есть, ближневосточных и североафриканских евреев), сделал комментарий во время своей еженедельной проповеди.

«Не каждого негра стоит благословлять, а только такого, кто родился у белых отца и матери. Что поделать – вышла у них обезьяна. Так уж получилось».

Его офис заявил, что раввин цитировал отрывок из Талмуда, когда он использовал уничижительный термин для черного, а затем заменил на слово «обезьяна».

На расистские комментарии раввина достаточно жестко отреагировала Анти-Диффамационная лига. Организация, базирующаяся в Нью-Йорке, посвященная борьбе с антисемитизмом и расизмом, назвала комментарии Йосефа «расовыми обвинениями» и «совершенно неприемлемыми».

Йосеф уже и раньше попал в центр скандала, когда говорил, что светские женщины ведут себя как животные, потому что они одеваются нескромно.

Напомним, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в январе объявил о реализации программы по высылке африканских мигрантов, которые незаконно въехали в страну, предоставив им выбор – либо добровольно покинуть страну или лишиться свободы на неопределенный срок, с возможной принудительной высылкой.

План «депортации или тюремного заключения» вызвал критику со стороны Управление ООН по делам беженцев, а также от некоторых израильтян и правозащитников. Израильские официальные лица говорят, что никто, кого они считают беженцем или просителем убежища, не будет депортирован, хотя процесс предоставления убежища в Израиле подвергается критике как крайне медленный и предвзятый по отношению к претендентам. В последние годы была одобрена лишь малая часть ходатайств о предоставлении убежища.