Раввин назвал раздетых евреек животными

Главный раввин сефардов Израиля Ицхак Юсеф (на фото) в своем выступлении, посвященном нахождению соблюдающих иудеев в распутном окружении армии Израиля, сделал ряд заявлений, которые были расценены светскими евреями и еврейками как оскорбительные.

В частности, он сказал: "Женщина это не животное. Она должна сохранять свое достоинство и соблюдать его в своей одежде". Из чего откровенно одетые еврейки сделали вывод, что раввин считает их животными и обвинили его в женоненавистничестве.

Меж тем, надо пояснить, чем вызваны подобные резкие высказывания. По законам сионистского образования Израиль, в его армии должны служить как юноши, так и девушки. И так как многие из них далеки от соблюдения иудейских канонов, блуд не только повсеместно происходит в армии Израиля за закрытыми дверями, но и выплескивается в интернет, который кишит фото женщин-военнослужащих в очень откровенной одежде или вообще без нее.

Крик души раввина понятен - ведь, как известно, евреи были изгнаны Всевышним со Святой земли именно за несоблюдение заповедей Торы и распространение нечестия. И по этой логике, единственным обоснованием "возвращения" иудеев на эту землю - вопреки канонам самого иудаизма, который устанавливал условием для этого пришествие Месси-Машиаха - являлась их возможность жить, согласно Торе на своей земле.

Однако судя по словам главного раввина, израильская армия не только не основана на соблюдении Торы, но тем немногим иудеям, кто пытается делать это, приходится в ней очень нелегко.

Так, раввин посетовал на то, что соблюдающие иудеи вынуждены постоянно слушать женские песни, что строго запрещено иудаизмом, и посоветовал им в таких случаях, либо затыкать уши, либо демонстративно читать религиозную литературу, делая вид, что они не слышат и не видят этих певиц.