Турки предлагают американцам поставить на ССА, а не на РПК

Турецкий проправительственный ресурс Daily Sabah на прошлой неделе в редакционном материале изложил турецкое видение, а фактически предложение, почему США должны делать ставку именно на сотрудничество со Свободной Сирийской армией (в качестве главного партнера), а не с YPG. Авторы утверждают, что успешная операция в Африне доказала, что именно ССА является самой подходящей военной силой для сотрудничества с США. Разумеется, в том случае, если цели американцев совпадают с тем, что они декларируют, то есть, разгром ИГИЛ* и обеспечение мира и стабильности в Сирии. Этот материал особенно интересен, потому что в отличие от множества пропагандистских популистских материалов для внутреннего потребления, англоязычный Daily Sabah является как бы вменяемым рупором Турции для западной аудитории. Язык аргументов весьма интересный – сдерживание Ирана, деньги налогоплательщиков, безопасность Израиля и т.д.

С 2014 года высшие должностные лица США оправдывали свое спорное сотрудничество с Отрядами народной самообороны (YPG), которые являются филиалом террористической организации РПК в Сирии, утверждая, что группа является наиболее эффективной наземной силой в Сирии. Решение работать с боевиками YPG внесло напряжение в отношения Вашингтона с Анкарой, ключевым союзником по НАТО, но также считалось необходимым, поскольку официальные лица США утверждали, что альтернативных наземных сил не существует.



За последние два года Свободная Сирийская армия (ССА), многие из бойцов которой были частью программы ЦРУ по тренировке и снабжению, доказала, что американские военные ошибаются. В сотрудничестве с турецкими вооруженными силами (TSK) умеренная оппозиция освободила от террористической организации 2 тысячи квадратных километров в северной Сирии, в том числе взяла цитадель ИГИЛ город Аль-Баб. В последние недели группа продемонстрировала свои военные возможности, одержав решительную победу над боевиками YPG в Африне, и доказав, что ССА на самом деле является самой эффективной наземной боевой силой в Сирии. В будущем президент США Дональд Трамп и его администрация должны сотрудничать с умеренной оппозицией, чье видение для Сирии накладывается на региональные приоритеты Вашингтона.

Отстранение от сирийского филиала РПК, и вместо этого, работа с умеренной оппозицией в Сирии может иметь несколько преимуществ для администрации Трампа.

Прежде всего, ССА просто лучше подходит для Соединенных Штатов сегодня. У группы есть тысячи опытных бойцов, готовых бороться с силами Башара Асада, с которыми YPG сотрудничает в течение многих лет. Важно помнить, что территориальной экспансии YPG способствовал Асад, от чьего имени они неоднократно нападали на умеренную оппозицию. Более того, бойцы ССА разделяют обеспокоенность Вашингтона по поводу иранского экспансионизма, тогда как YPG просил помощи у иранских лидеров и у режима после начала операции «Оливковая ветвь». Хотя Турцию обвиняют в том, что она, якобы, отвлекает боевиков YPG от борьбы с ИГИЛ, неудобная правда заключается в том, что специальный представитель американского президента по глобальной коалиции против ИГИЛ, Бретт МакГерк, и остальные их американские наставники, больше не могут держать на привязи тех самых людей, чья подготовка стоит миллиарды долларов налогоплательщикам США. По мере того, как внимание переходит от кампании против ИГИЛ к сдерживанию Ирана, США должны начинать думать, интересы какой группы более тесно связаны с их собственными.

В то же время работа с умеренной оппозицией создаст возможность для Белого дома претендовать на позицию высокого морального уровня в Сирии. Из-за ошибочного решения бывшего президента Барака Обамы о партнерстве с террористической группой официальные лица США снова и снова вынуждены снова и снова ходить вокруг да около воображаемого различия между РПК в Турции и YPG в Сирии. Ранее в этом году представитель Государственного департамента США описал бойцов YPG как членов РПК. Этот момент был также признан Джоном Болтоном, бывшим послом США в Организации Объединенных Наций, который только что заменил Герберта Макмастера в качестве советника по национальной безопасности Трампа. Чтобы избежать таких сцен, администрация Трампа должна отменить политику Обамы в отношении Сирии и поддержать своим авторитетом законную группу с доказанным послужным списком противостояния иранским прокси и режиму Асада.

Наконец, администрация Трампа может облегчить напряженность с Анкарой, в чьей поддержке для прекращения иранского экспансионизма она отчаянно нуждается, расставшись с YPG и работая с умеренной оппозицией. Помимо содействия более тесному сотрудничеству по целому ряду других вопросов, принятие этого шага позволило бы Соединенным Штатам оказывать более сильное влияние на Сирию, контроль над которой является ключом к сдерживанию Ирана, поддержанию безопасности Израиля и защите интересов США на Ближнем Востоке.