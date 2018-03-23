Африканский союз отправит 40 наблюдателей на президентские выборы в Египте

В Египте готовятся к выборам президента, которые намечены на 26-28 марта. Для отслеживания процесса Африканский союз (АС) направит в страну делегацию из 40 наблюдателей.

Предполагается, что миссия АС, которую возглавит экс-министр иностранных дел Мали Абдулай Диопом, прибудет в Каир в субботу.

По данным Управления информации и коммуникации АС, наблюдать за предстоящим голосованием миссию пригласил Национальный избирательный орган Египта.

К концу предвыборной гонки, убрав всех неугодных конкурентов, хунта Ас-Сиси для видимости избирательности оставила лишь одного кандидата, помимо действующего президента. Таким образом, египтянам будут представлены на выбор 2 кандидатуры: действующий главарь хунты Абдель Фаттах Ас-Сиси и лидер либеральной партии «Аль-Гада» Муса Мустафа Мусу

Отметим, что местные и международные правозащитные группы осудили президентские выборы в Египте, заявив, что они будут нечестными.