В столице Сомали произошел взрыв

В столице Сомали Могадишо прогремел взрыв. В результате инцидента погибли, по меньшей мере, 14 человек, ранения получили 10. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление представителя министерства безопасности Сомали.

По данным представителей силового ведомства, трагедия произошла в результате взрыва начиненной взрывчаткой машина прямо на оживленной дороге возле отеля Weheliye. По предварительным данным, большинство погибших были прохожими или торговцами.

Пока никто не взял ответственность за нападение.