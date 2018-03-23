В ООН опять возмутились применением Асадом химического оружия

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Совет Безопасности ООН сплотиться и не допустить безнаказанности за применение химического оружия, которые было применено против мирного населения Сирии. Гутерриш провел встречу с генеральным директором Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахметом Узюмджю.

«Генеральный секретарь встревожен постоянно поступающими утверждениями об использовании химического оружия в Сирийской Арабской Республике. Использование химического оружия при любых обстоятельствах неоправданно и отвратительно. В равной степени неоправданно и отсутствие реакции на использование [химического оружия]. Безнаказанность не должна восторжествовать в случае подобных серьезных преступлений», - говорится в письменном заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

По его словам, Гутерриш вновь призывает Совет Безопасности ООН «продемонстрировать единство и урегулировать этот вопрос».

Известны и уже доказаны факты применения асадитским режимом запрещенного химического оружия в отношении мирного населения Сирии. Однако, мировое сообщество, зная о применении отравляющих газов против сирийцев, не применяет против Асада ничего, кроме пустых порицаний.