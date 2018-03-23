В Турции приготовили гигантскую пахлаву

В турецкой столице Анкаре приготовили самую большую пахлаву в мире, которая может попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

Пахлава гигантских размеров была продемонстрирована в рамках третьей международной туристической выставки Travelexpo и гастрономического фестиваля, организованного Торговой палатой Анкары.

Отмечается, что для такого масштабного мероприятия на гастрономический фестиваль съехались мастера кулинарного искусства со всей Турции.

В итоге, пахлаву весом в 515 килограммов приготовили на одном огромном протвине в специальной духовке.