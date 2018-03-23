Общество

В Турции приготовили гигантскую пахлаву

23 марта в 16:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

В турецкой столице Анкаре приготовили самую большую пахлаву в мире, которая может попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

Пахлава гигантских размеров была продемонстрирована в рамках третьей международной туристической выставки Travelexpo и гастрономического фестиваля, организованного Торговой палатой Анкары.

Отмечается, что для такого масштабного мероприятия на гастрономический фестиваль съехались мастера кулинарного искусства со всей Турции.

В итоге, пахлаву весом в 515 килограммов приготовили на одном огромном протвине  в специальной духовке.

Автор: Нуруль Иман
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