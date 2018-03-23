В Узбекистане запретят роскошные свадьбы

В Узбекистане обсуждают законопроект, касающийся проведения свадеб, семейных торжеств, поминальных обрядов и других мероприятий. Соответствующий законопроект подготовил Сенат Олий Мажлиса.

В проекте постановления отмечается, что свадьбы, поминальные мероприятия и другие семейные торжества — неотъемлемая часть традиций народа Узбекистана.

В то же время, в последние годы такие мероприятия проходят очень роскошно и расточительно, что негативно сказывается не только на финансовом состоянии семей, но и на всем образе жизни людей.

Авторы документа, в частности, предлагают ограничить семейные мероприятия по времени и по количеству гостей. Например, свадьбы и другие торжества должны проходить в период с 10:00 до 23:00 часов, давать плов (ош) можно с 12:00 до 15:00. Количество гостей на свадьбах и других торжествах не должно превышать 150, на плове — 200. Траурных церемоний (за исключением плова) эти ограничения не коснутся.